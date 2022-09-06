Миретти едва не побил рекорд... Стефано Пиоли

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимает дома туринский «Ювентус», в стартовом составе туринского клуба появился Фабио Миретти - молодой футболист, которому 19 лет и 34 дня. Он стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе «Ювентуса» за последние 38 лет, если говорить о матчах в рамках Кубка чемпионов или Лиги чемпионов.

В абсолюте же его достижение является вторым в истории клуба, ну а пальма первенства принадлежит... нынешнему наставнику «Милана» Стефано Пиоли, который в сентябре 1984-го выступал за туринский «Ювентус» и дебютировал в Кубке чемпионов в возрасте 18 лет 335 дней именно в футболке «старой синьоры», которая, к слову, в том сезоне выиграла самый престижный трофей в европейском футболе.

Следить за событиями матча между «ПСЖ» и туринским «Ювентусом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.