Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился дублем во вчерашнем матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:1). Благодаря этому в его активе стало 35 голов в самом престижном клубном турнире Старого Света.

По данным пресс-службы УЕФА, Мбаппе стал самым молодым футболистом, которому покорилась эта отметка. Ему было 23 года и 260 дней.

Предыдущим рекордсменом турнира являлся аргентинский нападающий Лионель Месси, который смог забить 35 мячей в возрасте 23 лет и 307 дней.

В следующем туре французский гранд на выезде встретится с израильским клубом «Маккаби» (Хайфа).