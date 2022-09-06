Наставник загребского «Динамо»: «Это историческая победа»

Лондонский «Челси» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла стартовый матч против загребского «Динамо». Эта победа очень обрадовала Анте Чачича - наставника хорватского клуба. Он заявил, что победа стала исторической, хотя несколько лет тому назад «Динамо» на этом же поле обыгрывало и другой клуб из Лондона - «Арсенал».

- Не сомневаюсь в том, что это исторический успех. Мы переиграли мощный «Челси». Могу поздравить всех своих игроков, которые проявили должную концентрацию и собранность на протяжении всего матча. Команда сыграла без слабых мест, - цитирует Чачича официальный сайт УЕФА.