​Агуэро: «Команда с Месси всегда претендует на победу в Лиге чемпионов»

«ПСЖ» доминирует во французском футболе, но от клуба давно ждут большего – победы в Лиге чемпионов. Перспективы парижан в этом турнира оценил известный в прошлом аргентинский футболист Серхио Агуэро.

«Команда с Лионелем Месси в составе всегда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. У него менталитет победителя и высокий соревновательный дух. Тем более в составе «ПСЖ» есть такие великие игроки, как Килиан Мбаппе и Неймар. Плюс «ПСЖ» уже накопил опыт в Европе», - сказал Агуэро Stake.

Лучший результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов – попадание в финал турнира в 2020 году. Тогда парижане минимально проиграли «Баварии».