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Лига чемпионов

​Агуэро: «Команда с Месси всегда претендует на победу в Лиге чемпионов»

 
05 Сентября 2022 • 16:52 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.35 X 5.40 2 8.00
06.09 22:00

«ПСЖ» доминирует во французском футболе, но от клуба давно ждут большего – победы в Лиге чемпионов. Перспективы парижан в этом турнира оценил известный в прошлом аргентинский футболист Серхио Агуэро.

«Команда с Лионелем Месси в составе всегда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. У него менталитет победителя и высокий соревновательный дух. Тем более в составе «ПСЖ» есть такие великие игроки, как Килиан Мбаппе и Неймар. Плюс «ПСЖ» уже накопил опыт в Европе», - сказал Агуэро Stake.

Лучший результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов – попадание в финал турнира в 2020 году. Тогда парижане минимально проиграли «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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Комментарии (2)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 17:18
Да... Также как и команды с гелевым в составе теперь всегда будут претендовать на ЛЕ и ЛК ... А-ха-ха-ха...
Castilla
05 Сентября 2022 в 17:12
Ну конечно,последние 7 розыгрышей ЛЧ это подтвердили)привычный взгляд побитой собаки месячного, ожидаю увидеть не позже 1/4)
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