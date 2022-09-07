Аллегри: «Это упущенная возможность»

Туринский «Ювентус», который не может выиграть Лигу чемпионов с далекого 1996 года, начал свои выступления в очередном розыгрыше турнира с неудачи - итальянский гранд проиграл в Париже «ПСЖ». Особенно неудачным для подопечных Массимилиано Аллегри оказался первый тайм, в котором команда пропустила два безответных мяча.

- Это упущенная возможность. В конце матча нам надо было быть настойчивее, конкретнее. Маккени придал нам сил, мы должны были больше атаковать по флангам. Будем ждать возвращения некоторых игроков, пока придется выкручиваться с тем, что есть, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.