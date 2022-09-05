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Лига чемпионов

​Галтье: «Мы не фавориты Лиги чемпионов»

 
05 Сентября 2022 • 20:07 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.35 X 5.40 2 8.00
06.09 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье перед стартом команды в Лиге чемпионов ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом турнира.

«Нет. Так сказать было бы некрасиво по отношению к конкурентам. Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов. Часто они не доходят до конца дистанции, случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Конечно, мы стремимся к победе в Лиге чемпионов. Но я не думаю, что мы фавориты», - сказал Галтье на пресс-конференции.

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» будет играть против «Ювентуса» на своём поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 20:51
Не пи..ди... Иди тренируй...
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06.09  22:00 Бенфика ... Маккаби Хайфа 1.22 6.40 13.00
06.09  22:00 Селтик ... Реал Мадрид 5.30 4.40 1.57
06.09  22:00 ПСЖ ... Ювентус 1.35 5.40 8.00
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