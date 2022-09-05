​Галтье: «Мы не фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье перед стартом команды в Лиге чемпионов ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом турнира.

«Нет. Так сказать было бы некрасиво по отношению к конкурентам. Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов. Часто они не доходят до конца дистанции, случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Конечно, мы стремимся к победе в Лиге чемпионов. Но я не думаю, что мы фавориты», - сказал Галтье на пресс-конференции.

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» будет играть против «Ювентуса» на своём поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.