​«ПСЖ» не заявил Икарди на Лигу чемпионов

Форвард Мауро Икарди отсутствует в заявке «ПСЖ» на Лигу чемпионов. Вероятно, в ближайшее время аргентинский футболист всё же покинет клуб. Сообщалось об интересе к Икарди со стороны «Галатасарая» и «Бешикташа». В Турции, как известно, трансферное окно ещё открыто.

В сезоне 2022/2023 Мауро Икарди на поле ещё не выходил. Более того, после матча за суперкубок Франции аргентинец ни разу не попадал в заявку «ПСЖ». Надо сказать, что Икарди сложно выдерживать конкуренцию, ведь за парижский гранд выступают Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Всего за «ПСЖ» Мауро Икарди провёл 92 матча, в которых забил 38 голов.