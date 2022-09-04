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Лига чемпионов

​«ПСЖ» не заявил Икарди на Лигу чемпионов

 
04 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
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06.09 22:00

Форвард Мауро Икарди отсутствует в заявке «ПСЖ» на Лигу чемпионов. Вероятно, в ближайшее время аргентинский футболист всё же покинет клуб. Сообщалось об интересе к Икарди со стороны «Галатасарая» и «Бешикташа». В Турции, как известно, трансферное окно ещё открыто.

В сезоне 2022/2023 Мауро Икарди на поле ещё не выходил. Более того, после матча за суперкубок Франции аргентинец ни разу не попадал в заявку «ПСЖ». Надо сказать, что Икарди сложно выдерживать конкуренцию, ведь за парижский гранд выступают Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Всего за «ПСЖ» Мауро Икарди провёл 92 матча, в которых забил 38 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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