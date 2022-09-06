Дубль от Мбаппе и тишина от Месси: «ПСЖ» без блеска переиграл «Ювентус» на своём поле

«ПСЖ» принимал «Ювентус» в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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1:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол Милик едва не сравнял счет (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:1. Гол Уэстона Маккени (видео). Лига чемпионов. Футбол Сэйв Доннаруммы (видео). Лига чемпионов. Футбол Опасный удар Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

Самая громкая вывеска вторника на деле не таила большой интриги. Да, битва «ПСЖ» и «Ювентуса» привлекает огромное внимание, но сейчас команды в таком состоянии, что их можно даже определить в разные классы. «ПСЖ» с феноменальным трио Месси – Мбаппе – Неймар катком проходит по французскому футболу, а «Ювентус» откровенно мучается в Италии. Скучная игра, слабые атакующие взаимодействия и целых 3 ничейных результата за первые 5 туров. «Юве» пока больше страдает, чем играет.

Страдания Турина продолжились и в Лиге чемпионов. Месси, Неймар и Мбаппе ожидаемо появились с первых минут, и ожидаемо начали рвать с первых минут. А точнее, с пятой. Именно тогда Неймар отдал шикарный пас за спины защитникам, а Килиан Мбаппе с лёту пробил в дальний угол так, что даже касание Перина не спасло – 1:0. После этого Париж провёл ещё серию набегов, но опасности не создал.

«Ювентус» минут десять отходил от шока, сообразив всё-таки ответ. Кросс Куадрадо на лини вратарской поймал Милик, опасно пробивший головой. Доннарумма с этим выстрелом справился, а дальше последовало добивание Серхио Рамоса, которое прервал Маркиньос, упавший недалеко от линии ворот. Неплохой пожар устроил «Ювентус» у ворот «ПСЖ», но это было всего лишь вспышкой. Вскоре парижане собрались и по сути решили вопросы о победителе матча.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, сам же разогнавший атаку «стеночкой» с Хакими. В касание он замкнул прострел Ашрафа – 2:0. С таким счётом команды отправились на перерыв, и никто не торопился включать активность после 15-минутного отдыха. «ПСЖ» атаковал на лайте, однако создавал всё равно больше, чем «Ювентус». Вот только Неймар пижонил в финальной стадии, удары бразильца были слабыми, так что Перин справлялся без особых проблем.

И был наказан за это «ПСЖ». Банальный угловой стал результативным – Костич классно навесил, Маккенни продавил Мендеша и прошил Доннарумму ударом с пяти метров. Воодушевлённый «Ювентус» мог даже на ничью выйти, но удар головой от Душана Влаховича стал добычей голкипера «ПСЖ». А потом парижане игру выровняли, инициативу себе вернули. Счёт скользкий, но Париж особенно не волновался, много мячом владел. Спокойно хозяева докатили матч до победы, а Неймар мог и увеличить преимущество, но Перин совершил суперсейв.

С победы начинает «ПСЖ» групповой этап Лиги чемпионов, а «Ювентус» терпит первое поражение в сезоне.