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Лига чемпионов

Дубль от Мбаппе и тишина от Месси: «ПСЖ» без блеска переиграл «Ювентус» на своём поле

 
06 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать (3)
ПСЖ
2:1
Ювентус
окончен

«ПСЖ» принимал «Ювентус» в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Протокол игры  
ПСЖ2:1Ювентус
(1:0) Мбаппе Килиан5'  
(2:0) Мбаппе Килиан22'  
  53'Маккенни Уэстон (2:1)
Доннарумма ДжанлуиджиРамос Серхио  25'Маркиньос МаркосКимпембе ПреснелХакими Ашраф 78' (Данилу Перейра ( 78') Витинью II 78' (Мукиэле Норди ( 78') Верратти Марко  65' 87' (Саншеш Ренату ( 87') Мендеш НунуМесси Лионель 84' (Солер Карлос ( 84') Мбаппе КилианНеймар
Запасные: Рико СерхиоЭкитик ЮгоСарабия ПаблоБернат ХуанФабиан РуисНавас Кейлор
Перин МаттиаБремер Глейсон  25'Бонуччи ЛеонардоДанило Луис  73'Куадрадо Хуан 74' (Де Шильо Маттиа ( 74') Костич ФилипРабио Адриен 87' (Кин Мойзе ( 87') Паредес ЛеандроМиретти Фабио  45' 46' (Маккенни Уэстон ( 46') Влахович ДушанМилик Аркадиуш 68' (Локателли Мануэль ( 68')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоГарофани ДжованниСоуле Матиас
06 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Видео

1:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милик едва не сравнял счет (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милик едва не сравнял счет (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Уэстона Маккени (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Уэстона Маккени (видео). Лига чемпионов. Футбол
Сэйв Доннаруммы (видео). Лига чемпионов. Футбол
Сэйв Доннаруммы (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Самая громкая вывеска вторника на деле не таила большой интриги. Да, битва «ПСЖ» и «Ювентуса» привлекает огромное внимание, но сейчас команды в таком состоянии, что их можно даже определить в разные классы. «ПСЖ» с феноменальным трио Месси – Мбаппе – Неймар катком проходит по французскому футболу, а «Ювентус» откровенно мучается в Италии. Скучная игра, слабые атакующие взаимодействия и целых 3 ничейных результата за первые 5 туров. «Юве» пока больше страдает, чем играет.

Страдания Турина продолжились и в Лиге чемпионов. Месси, Неймар и Мбаппе ожидаемо появились с первых минут, и ожидаемо начали рвать с первых минут. А точнее, с пятой. Именно тогда Неймар отдал шикарный пас за спины защитникам, а Килиан Мбаппе с лёту пробил в дальний угол так, что даже касание Перина не спасло – 1:0. После этого Париж провёл ещё серию набегов, но опасности не создал.

«Ювентус» минут десять отходил от шока, сообразив всё-таки ответ. Кросс Куадрадо на лини вратарской поймал Милик, опасно пробивший головой. Доннарумма с этим выстрелом справился, а дальше последовало добивание Серхио Рамоса, которое прервал Маркиньос, упавший недалеко от линии ворот. Неплохой пожар устроил «Ювентус» у ворот «ПСЖ», но это было всего лишь вспышкой. Вскоре парижане собрались и по сути решили вопросы о победителе матча.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, сам же разогнавший атаку «стеночкой» с Хакими. В касание он замкнул прострел Ашрафа – 2:0. С таким счётом команды отправились на перерыв, и никто не торопился включать активность после 15-минутного отдыха. «ПСЖ» атаковал на лайте, однако создавал всё равно больше, чем «Ювентус». Вот только Неймар пижонил в финальной стадии, удары бразильца были слабыми, так что Перин справлялся без особых проблем.

И был наказан за это «ПСЖ». Банальный угловой стал результативным – Костич классно навесил, Маккенни продавил Мендеша и прошил Доннарумму ударом с пяти метров. Воодушевлённый «Ювентус» мог даже на ничью выйти, но удар головой от Душана Влаховича стал добычей голкипера «ПСЖ». А потом парижане игру выровняли, инициативу себе вернули. Счёт скользкий, но Париж особенно не волновался, много мячом владел. Спокойно хозяева докатили матч до победы, а Неймар мог и увеличить преимущество, но Перин совершил суперсейв.

С победы начинает «ПСЖ» групповой этап Лиги чемпионов, а «Ювентус» терпит первое поражение в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
07 Сентября 2022 в 00:08
Я думал, что будет хуже, учитывая высказывания Аллегри о том, что главное противостояние с Бенфикой. Впрочем тут он прав, уровень ПСЖ выше, в чём и пришлось убедится.
Alex1972
07 Сентября 2022 в 00:05
Поиграли пешком... Все готовятся к ЧМ...
CERG
06 Сентября 2022 в 23:58
На классе, молодцы!
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окончен Севилья 0:4 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
окончен РБ Лейпциг 1:4 Шахтёр Донецк
окончен Бенфика 2:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
окончен Селтик 0:3 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
окончен ПСЖ 2:1 Ювентус 1.63 4.20 4.40
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