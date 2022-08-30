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Лига чемпионов

​«Матч ТВ» покажет 6 матчей на первой еврокубковой неделе осени

 
30 Августа 2022 • 19:21 Комментировать
Динамо Загреб
...
Челси
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06.09 19:45

Следующая неделя станет первой большой еврокубковой неделей сезона. 6, 7 и 8 сентября пройдут матчи первого тура Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. «Матч ТВ» анонсировал показ шести поединков.

Во вторник, 6 сентября, на «Матч ТВ» можно будет посмотреть матчи Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Челси», а также между «ПСЖ» и «Ювентусом».

В среду, 7 сентября, федеральный канал покажет игры «Аякс» - «Рейнджерс» и «Наполи» - «Ливерпуль».

Наконец, 8 сентября на «Матч ТВ» можно будет увидеть матчи «Цюрих» - «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад».

Отметим, что групповые турниры еврокубков в этом сезоне начинаются раньше из-за чемпионата мира.

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