Верратти прокомментировал победу над «Ювентусом»

Опорник «ПСЖ» Марко Верратти дал интервью после матча с туринским «Ювентусом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Французский гранд отпраздновал победу со счетом 2:1, оба гола за парижан забил нападающий Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» прекрасно начал встречу и забил два мяча, однако после этого соперник начал играть лучше. Мы понимали, что это «Ювентус», они никогда не сдаются. После отличного первого тайма нам пришлось серьезно потрудиться во втором. Но, играя с «Юве», такое в порядке вещей», - передает слова полузащитника Mediaset.

Во втором туре «ПСЖ» сыграет на выезде против израильского «Маккаби».