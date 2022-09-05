Мбаппе предсказывает большое будущее Влаховичу

Лидер «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о способностях нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Влахович – очень качественный форвард, один из лучших в своём поколении. Он может добиться огромных успехов в будущем. Он очень хорош уже сейчас, и время покажет, что ждёт его дальше, но, думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что он станет одним из лучших нападающих мира в ближайшие годы», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Встреча «ПСЖ» – «Ювентус» состоится во вторник в рамках первого тура группового этапа самого престижного еврокубка.