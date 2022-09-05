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Лига чемпионов

Мбаппе предсказывает большое будущее Влаховичу

 
05 Сентября 2022 • 21:08 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.35 X 5.40 2 8.00
Через 23 ч. 4 мин.

Лидер «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о способностях нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Влахович – очень качественный форвард, один из лучших в своём поколении. Он может добиться огромных успехов в будущем. Он очень хорош уже сейчас, и время покажет, что ждёт его дальше, но, думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что он станет одним из лучших нападающих мира в ближайшие годы», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Встреча «ПСЖ» – «Ювентус» состоится во вторник в рамках первого тура группового этапа самого престижного еврокубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Килиан Мбаппе Душан Влахович
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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