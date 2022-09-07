Галтье: «Победа в трудной ситуации»

Парижский «ПСЖ» начал свою очередную кампанию в Лиге чемпионов с победы над «Ювентусом», но для нее пришлось попотеть - во втором тайме «старая синьора» дала бой и вполне имела шансы уйти от поражения. Тем не менее, наставник парижского клуба Кристоф Галтье доволен, хотя и признал сложности второй половины матча.

- В первом тайме мы создали отличные моменты, забили дважды, могли забить и больше. Третий гол был бы важен, потому что во второй половине игры соперник воспрянул духом, пошла открытая игра, но нам удалось одержать победу в трудной ситуации, - цитирует слова Галтье пресс-служба УЕФА.