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Лига чемпионов

«Ювентус» будет обязан выкупить Паредеса у «ПСЖ» при двух условиях

 
06 Сентября 2022 • 18:50 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.63 X 4.20 2 4.40
Через 1 ч. 37 мин.

Стало известно, при каких условиях Леандро Паредес станет игроком «Ювентуса» на постоянной основе.

В конце августа 28-летний аргентинец присоединился к «старой синьоре» на правах аренды из «ПСЖ» с обязательством выкупа. Как сообщает журналист Маттео Моретто, туринцы будут обязаны приобрести Паредеса, если сумеют выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также при определённом количестве матчей, проведённых игроком в течение сезона. Сумма выкупа составит около 20 млн евро.

На данный момент Леандро Паредес провёл один матч за «Ювентус». Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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