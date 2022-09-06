«Ювентус» будет обязан выкупить Паредеса у «ПСЖ» при двух условиях

Стало известно, при каких условиях Леандро Паредес станет игроком «Ювентуса» на постоянной основе.

В конце августа 28-летний аргентинец присоединился к «старой синьоре» на правах аренды из «ПСЖ» с обязательством выкупа. Как сообщает журналист Маттео Моретто, туринцы будут обязаны приобрести Паредеса, если сумеют выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также при определённом количестве матчей, проведённых игроком в течение сезона. Сумма выкупа составит около 20 млн евро.

На данный момент Леандро Паредес провёл один матч за «Ювентус». Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.