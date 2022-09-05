Стало известно, за сколько «Ливерпуль» может выкупить Артура

Стала известна сумма, за которую «Ливерпуль» по окончанию сезона может выкупить арендованного у «Ювентуса» полузащитника Артура Мело. По информации от журналиста Фабрицио Романо, марсисайдцы могут заполучить бразильца за 37,5 миллионов евро.

По сведениям источника, Артур уже согласовал с клубом потенциальный полноценный контракт. Он будет активирован только в том случае, если «Ливерпуль» останется под впечатлением от игры бразильца и выкупит его на постоянной основе.

Артур выступал за «Ювентус» с лета 2020 года, когда перебрался из каталонской «Барселоны» в рамках сделки по обмену на Миралема Пьянича.