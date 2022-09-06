Тренер «Ювентуса» Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью в преддверии поединка с французским «ПСЖ» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я считаю «ПСЖ» главным фаворитом нынешнего сезона Лиги чемпионов. Думаю, это будет отличный поединок. «Ювентус» намерен провести хорошую игру с технической точки зрения», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча между «ПСЖ» и «Ювентусом» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Поединок пройдет сегодня, 6 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.