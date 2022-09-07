Мбаппе рассказал о своей новой роли в «ПСЖ», упомянув Месси и Неймара

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся двумя забитыми мячами в матче первого тура группового этапа ЛЧ с туринским «Ювентусом» (2:1), поведал о своей новой роли в парижской команде.

«У меня сейчас новая роль в команде. Главный тренер хочет, чтобы я мог сыграть и в центре нападения, и был связующим звеном между Неймаром и Лионелем Месси. Я стараюсь как можно лучше привыкнуть к новой роли, но при этом стараюсь что-то менять сам», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов парижский гранд на выезде встретится с «Маккаби» из Хайфы.