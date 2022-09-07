Мбаппе: «Если бы ЛЧ была простым турниром, «ПСЖ» уже бы её выиграл»

Главный герой матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Ювентус» Килиан Мбаппе, отметившийся двумя забитыми мячами, высказался о победе над «старой синьорой».

«Можно было увидеть разницу между стартовыми 30 минутами и вторым таймом. Да, у нас есть свои недостатки. Почему промахнулся при счете 2:0? Такое иногда случается, я могу как забивать, так и промахиваться. Это футбол.

«ПСЖ» есть над чем работать. Мы выступаем в Лиге чемпионов, если бы она была так проста, то наша команда уже давно бы ее выиграла», - цитирует форварда RMC Sport.

Во втором туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Маккаби» (Хайфа).