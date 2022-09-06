Дель Пьеро: «Поражение «Ювентуса» в матче с «ПСЖ» не станет драмой»

Лучший бомбардир в истории туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился ожиданиями от первого матча «старой синьоры» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, что итальянская команда сегодня в 22:00 по московскому времени сразится на выезде с «ПСЖ».

«Поражение не станет большой драмой, но в случае плохой игры всё будет куда хуже. «Ювентус» подходит к матчу после не самых лучших результатов, поэтому это будет иметь влияние», – цитирует дель Пьеро Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» в первых 5 турах итальянской Серии А одержал всего две победы и трижды сыграл вничью. Команда Массимилиано Аллегри располагается на седьмом месте в турнирной таблице.