Галтье высказался о матче «ПСЖ» - «Ювентус»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о предстоящем поединке с туринским «Ювентусом» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это совершенно другой уровень. Матч с «Ювентусом» будет намного сложнее, чем игры в Лиге 1. У подопечных Массимилиано Аллегри огромный опыт выступлений в этом турнире, поэтому «ПСЖ» придется хорошо постараться, чтобы добиться успеха», - передает слова французского тренера Lequipe.

«ПСЖ» примет «Ювентус» на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.