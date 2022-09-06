Мбаппе: «Мечта о «Реале»? Никогда нельзя знать будущее»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не стал отрицать, что в будущем будет выступать за мадридский «Реал». Напомним, что 23-летний форвард отказался переходить в команду Карло Анчелотти летом на правах свободного агента.

«Мечта о «Реале»? Никогда нельзя знать будущее. Никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции. Он сказал мне, что хочет видеть меня и дальше в «ПСЖ», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Мбаппе уже забил 7 голов в чемпионате Франции. Футболист провёл всего 5 поединков в новом сезоне национального первенства.