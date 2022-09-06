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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе: «Мечта о «Реале»? Никогда нельзя знать будущее»

 
06 Сентября 2022 • 14:14 Комментировать (3)
Селтик
...
Реал Мадрид
1 8.00 X 5.60 2 1.30
Через 6 ч. 13 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не стал отрицать, что в будущем будет выступать за мадридский «Реал». Напомним, что 23-летний форвард отказался переходить в команду Карло Анчелотти летом на правах свободного агента.

«Мечта о «Реале»? Никогда нельзя знать будущее. Никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции. Он сказал мне, что хочет видеть меня и дальше в «ПСЖ», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Мбаппе уже забил 7 голов в чемпионате Франции. Футболист провёл всего 5 поединков в новом сезоне национального первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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СЕЛТИК РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (3)
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Alex1972
06 Сентября 2022 в 14:22
Встреча на яхте явно всё определила... А-ха-ха-ха...👬..
ARTUR
06 Сентября 2022 в 14:18
Твое будущее на плантациях или галерах
NOBODY
06 Сентября 2022 в 15:17
хахаха )))
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