Пети: «Однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о шансах «ПСЖ» стать победителем Лиги чемпионов.

«Я жду их победы из года в год. Думаю, однажды «ПСЖ» добьется своего. Этот сезон будет особенным для игроков из-за чемпионата мира в Катаре. На какой срок их вызовут в сборные? После мундиаля сразу будет продолжение клубного сезона. Есть много интересных моментов, которые нелегко предугадать», - передает слова Пети Le Parisien.

«ПСЖ» стартует в Лиге чемпионов сегодня, 6 сентября. В матче первого тура группового этапа подопечные Кристофа Галтье на своем поле примут туринский «Ювентус».