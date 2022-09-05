Капелло: «Аллегри, хватит шутить! «Ювентус» не может играть таким образом»

Бывший тренер туринского «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал ничью «старой синьоры» в матче против «Фиорентины». Напомним, что команда Массимилиано Аллегри в данный момент идёт на шестом месте в итальянской Серии А.

«Команда уровня «Ювентуса» не может играть таким образом. Аллегри, хватит шутить! Если он говорит, что важнее всего будет выиграть «Бенфику», а не «ПСЖ», то почему в матче с «Фиорентиной» не играл Влахович?», – цитирует Капелло Sky Italia.

В середине недели «Ювентус» сыграет в Лиге чемпионов против «ПСЖ». По этой причине лучший бомбардир «старой синьоры» Душан Влахович не вышел в основе на матч с «Фиорентиной».