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Насри прокомментировал обращение Погба к шаману: «Ты мусульманин, обращайся к Богу, а не к шаману»

 
05 Сентября 2022 • 09:40 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
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06.09 22:00

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал новость о том, что хавбек «Ювентуса» Поль Погба обратился к шаману, чтобы навлечь проклятие на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Ранее Погба подтвердил свои контакты с шаманом, но по словам француза, делал он это ради того, чтобы помочь детям в Африке.

«Поль противоречит сам себе. Он мусульманин. Если тебе нужно защититься от чего-то, обращайся к Богу, а не шаману», – сказал Насри в эфире Canal +.

Напомним, что о контактах Погба с шаманом ранее рассказал брат Поля – Матиас. Сам футболист пока не успел провести ни одного матча в новом сезоне из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Самир Насри ПСЖ Поль Погба Килиан Мбаппе
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