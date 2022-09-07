Рабио: «Ювентус» просто наблюдал за игрой «ПСЖ» в первые 20 минут»

Французский хавбек Адриен Рабио, который выступает за туринский «Ювентус», высказался о поражении от «ПСЖ» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» уступала на «Парк де Пренс» со счетом 1:2.

«Первый тайм выдался очень тяжелым, особенно стартовые 20 минут. Мы просто наблюдали за игрой соперника. Два быстрых гола «ПСЖ» сильно повлияли на ход встречи. После перерыва «Ювентус» смог преобразиться, мы не сдались. Команда показала свой уровень и доставила сопернику немало проблем», - передает слова Адриена пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле примет лиссабонскую «Бенфику».