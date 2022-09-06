Месси – лидер Лиги чемпионов по обводкам за последние пять лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возглавляет рейтинг лучших дриблёров Лиги чемпионов последних сезонов.

С начала сезона 2017/18 на счету аргентинца 181 успешная обводка в поединках самого престижного еврокубка – лучший показатель за обозначенный период. Что примечательно, второе и третье место занимают одноклубники Месси – Неймар (173) и Килиан Мбаппе (119). В пятёрку также попали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и перебравшийся из того же «Ливерпуля» в «Баварию» Садио Мане.

Трио суперзвёзд-дриблёров из «ПСЖ» начнёт очередной поход за трофеем Лиги чемпионов сегодняшним матчем против «Ювентуса» в Париже.