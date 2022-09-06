Мбаппе сравнялся и превзошёл легендарного Герда Мюллера по количеству голов в ЛЧ\КЧ

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» принимает дома туринский «Ювентус», и уже к середине первого тайма забил два гола. Оба записал на свой счет Килиан Мбаппе. Первый гол стал для него 34-м в Лиге чемпионов и позволил сравняться с легендарным Гердом Мюллером.

Второй же гол позволил ему превзойти немецкого супербомбардира, блиставшего в 70-е года прошлого века. Правда, стоит заметить, что тогда ежегодный розыгрыш Кубка чемпионов состоял, как правило, из меньшего количества матчей - вылететь можно было уже и после двух игр.

Следить за событиями матча между «ПСЖ» и туринским «Ювентусом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.