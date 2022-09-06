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Лига чемпионов

Дель Пьеро вспомнил последний матч «Ювентуса» с «ПСЖ»

 
06 Сентября 2022 • 03:32 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.65 X 4.20 2 4.15
Через 16 ч. 49 мин.

Во вторник «Ювентусу» предстоит начать свои выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, это будет игра с «ПСЖ» в Париже. Клубы не встречались между собой более 25 лет - в последний раз это было в феврале 1997 года в матче за Суперкубок Европы, тогда он проходил в феврале, и состоял на самом деле из двух встреч.

В первой «Юве» победил со счетом 6:1, во второй - 3:1, при этом два гола забил Алессандро Дель Пьеро. Он вспомнил те игры:

- Тогда я просто летал, наша команда была невероятно хорошей. Удивительно, но тогда ее не воспринимали как доминирующую в Европе, несмотря на то, что на самом деле она была именно такой, - цитирует Дель Пьеро La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро ПСЖ
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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