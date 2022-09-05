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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья готов сыграть с «Ювентусом»

 
05 Сентября 2022 • 12:15 Комментировать
ПСЖ
...
Ювентус
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06.09 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Витинья тренируется с командой и готов принять участие в матче против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что Витинья получил небольшую травму в последнем матче парижан в чемпионате Франции против «Нанта». Полузащитника заменили на Ренату Саншеша в первом тайме в качестве меры предосторожности.

Судя по всему, повреждение оказалось несерьёзным, так как Витинья быстро возобновил тренировки в общей группе. Напомним, что португалец является основным полузащитником «ПСЖ» после перехода из «Порту», который состоялся этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Витинья
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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