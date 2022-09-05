Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Ди Мария не сыграет с «ПСЖ»

 
05 Сентября 2022 • 17:31 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ювентус
1 1.35 X 5.40 2 8.00
06.09 22:00

«Ювентус» обнародовал список игроков, которые могут сыграть в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В список не попал Анхель ди Мария. Очевидно, он ещё не полностью восстановился после травмы – в последней игре против «Фиорентины» аргентинец отыграл лишь тайм. Таким образом, ди Мария не сыграет против своей бывшей команды.

В список «Ювентуса» попали: Пинсольо, Перин, Джарофани – де Шильо, Бремер, Данило, Сандро, Гатти, Бонуччи, Ругани – Локателли, Маккенни, Куадрадо, Костич, Миретти, Рабио, Паредес, Фаджиоли – Влахович, Милик, Кин, Суле.

Матч «ПСЖ» - «Ювентус» пройдёт во вторник, 6 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
05 Сентября 2022 в 17:37
Жаль..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
17:47 · Лига чемпионов
В Италии объяснили, почему ди Мария не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «ПСЖ»
17:31 · Лига чемпионов
​Ди Мария не сыграет с «ПСЖ» 1
16:52 · Лига чемпионов
​Агуэро: «Команда с Месси всегда претендует на победу в Лиге чемпионов» 2
15:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг отправился с «Челси» в Загреб на матч с «Динамо»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может пропустить матч с «Ливерпулем»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Джеймс – о новом контракте: «Я на седьмом небе от счастья»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2027 года 1 официально
14:08 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Салаха как будто не существует» 1
12:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за сколько «Ливерпуль» может выкупить Артура
12:49 · Германия. Бундеслига
Кан: «Коман – один из лучших футболистов мира»
12:15 · Франция. Лига 1
Витинья готов сыграть с «Ювентусом» 1
12:08 · Англия. Премьер-лига
Джеймс по новому контракту будет зарабатывать в «Челси» 290 тысяч евро в неделю
11:17 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» опасаются, что Жоржиньо может не продлить контракт и уйти свободным агентом 1
11:08 · Италия. Серия А
Капелло: «Аллегри, хватит шутить! «Ювентус» не может играть таким образом»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У Кепы были варианты этим летом»
Все новости
Рекомендуем