​Ди Мария не сыграет с «ПСЖ»

«Ювентус» обнародовал список игроков, которые могут сыграть в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В список не попал Анхель ди Мария. Очевидно, он ещё не полностью восстановился после травмы – в последней игре против «Фиорентины» аргентинец отыграл лишь тайм. Таким образом, ди Мария не сыграет против своей бывшей команды.

В список «Ювентуса» попали: Пинсольо, Перин, Джарофани – де Шильо, Бремер, Данило, Сандро, Гатти, Бонуччи, Ругани – Локателли, Маккенни, Куадрадо, Костич, Миретти, Рабио, Паредес, Фаджиоли – Влахович, Милик, Кин, Суле.

Матч «ПСЖ» - «Ювентус» пройдёт во вторник, 6 сентября.