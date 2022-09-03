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Лига чемпионов

​Аллегри – о матче с «ПСЖ»: «Давайте будем реалистами»

 
03 Сентября 2022 • 19:28 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ювентус
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06.09 22:00

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри преуменьшил ожидания болельщиков от матча стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команды сыграют в Париже уже во вторник, 6 сентября.

«Обыграть «ПСЖ»? Давайте будем реалистами. Матч, в котором нам нужно побеждать, это домашний матч против «Бенфики», - сказал Аллегри. Слова тренера в социальных сетях приводит журналистка Фабиана делла Валле.

В группе Н Лиги чемпионов выступят «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Отметим, что групповая стадия Лиги чемпионов в этом сезоне начинается раньше из-за чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Массимилиано Аллегри
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 19:34
Рано сцыш...
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