​Аллегри – о матче с «ПСЖ»: «Давайте будем реалистами»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри преуменьшил ожидания болельщиков от матча стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команды сыграют в Париже уже во вторник, 6 сентября.

«Обыграть «ПСЖ»? Давайте будем реалистами. Матч, в котором нам нужно побеждать, это домашний матч против «Бенфики», - сказал Аллегри. Слова тренера в социальных сетях приводит журналистка Фабиана делла Валле.

В группе Н Лиги чемпионов выступят «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Отметим, что групповая стадия Лиги чемпионов в этом сезоне начинается раньше из-за чемпионата мира в Катаре.