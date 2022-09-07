«Ювентус» потерпел поражение в первом матче Лиги чемпионов во всего лишь второй раз в своей истории

Для туринского «Ювентуса» очередной розыгрыш Лиги чемпионов начался с неудачи - команда Массимилиано Аллегри проиграла в Париже местному «ПСЖ», пропустив два гола от Мбаппе еще в первом тайме.

Для «Ювентуса» это было всего лишь второе поражение в дебютном матче ЛЧ в 23 кампаниях, проведенных в самом престижном клубном турнире европейского футбола. В предыдущий раз «Юве» проиграл в стартовом матче сезона ЛЧ в 2017 году, тогда итальянцев, которые выступали в качестве финалистов предыдущего розыгрыша, огорчила каталонская «Барселона».

Во втором туре «Ювентус» примет дома португальскую «Бенфику», это случится 14 сентября.