Президент «Бешикташа»: «Пьянич не будет играть за нас в следующем сезоне»

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби рассказал новости относительного будущего Миралема Пьянича в команде. Напомним, босниец выступает за турецкий клуб на правах годичной аренды из каталонской «Барселоны».

«Пьянич не будет играть за «Бешикташ» в следующем сезоне», – подтвердил Нур Чеби в интервью турецким СМИ. Отмечается, что клуб решил не воспользоваться правом выкупа, которое было прописано в соглашении с «Барселоной».

Пьянич перешёл в «Барселону» летом 2020 года в обмен на полузащитника Артура Мело, который с доплатой отправился в туринский «Ювентус». В этом сезоне Пьянич сумел отличиться двумя ассистами в чемпионате Турции.