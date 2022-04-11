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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Бешикташа»: «Пьянич не будет играть за нас в следующем сезоне»

11 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.42 4.70 7.40
14.04 22:00
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби рассказал новости относительного будущего Миралема Пьянича в команде. Напомним, босниец выступает за турецкий клуб на правах годичной аренды из каталонской «Барселоны».
 
«Пьянич не будет играть за «Бешикташ» в следующем сезоне», – подтвердил Нур Чеби в интервью турецким СМИ. Отмечается, что клуб решил не воспользоваться правом выкупа, которое было прописано в соглашении с «Барселоной».
 
Пьянич перешёл в «Барселону» летом 2020 года в обмен на полузащитника Артура Мело, который с доплатой отправился в туринский «Ювентус». В этом сезоне Пьянич сумел отличиться двумя ассистами в чемпионате Турции.
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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Миралем Пьянич
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