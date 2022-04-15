Фаворит вылетел: Стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы

Завершились последние матчи 1/4 финала Лиги Европы, по результатам которых стали известны все участники полуфинальных поединков.

В первом полуфинале сыграет немецкий «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско против шотландского «Рейнджерс». Во втором матче за выход в финал поспорят английский «Вест Хэм» и франкфуртский «Айнтрахт», выбивший «Барселону», которая считалась абсолютным фаворитом турнира.

Первые полуфинальные матчи пройдут 28 апреля, ответные – 5 мая.

Финальный поединок состоится 18 мая на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.