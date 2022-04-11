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Слухи о переходе Левандовски в «Барселону» не соответствуют действительности

11 Апреля 2022 • 17:08 Комментировать
Бавария
...
Вильярреал
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12.04 22:00
Журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк опроверг слухи о том, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски согласовал трёхлетний контракт с каталонской «Барселоной».
 
Напомним, что ранее польская газета TVP Sport выпустила заявление, где сообщила о том, что Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт сроком на три года. Также отмечалось, что поляк уведомил о своём решении руководство «Баварии».
 
Контракт Левандовски с «Барселоной» заканчивается летом 2023 года. Пока что нападающий не может договориться с руководством своего клуба о продлении соглашения.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Слухи о переходе Левандовски в «Барселону» не соответствуют действительности
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