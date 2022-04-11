Слухи о переходе Левандовски в «Барселону» не соответствуют действительности

Журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк опроверг слухи о том, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски согласовал трёхлетний контракт с каталонской «Барселоной».

Напомним, что ранее польская газета TVP Sport выпустила заявление, где сообщила о том, что Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт сроком на три года. Также отмечалось, что поляк уведомил о своём решении руководство «Баварии».

Контракт Левандовски с «Барселоной» заканчивается летом 2023 года. Пока что нападающий не может договориться с руководством своего клуба о продлении соглашения.