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Лига Европы

Генич: Я в шоке от количества болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

15 Апреля 2022 • 11:06 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Российский комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале высказался по поводу большого количества фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу» на матче с «Барселоной».

Генич написал, что он просто в шоке от такого внушительного количества болельщиков «Айнтрахта» на ответном матче Лиги Европы с «Барселоной». Комментатор отметил, что представители каталонской команды должны разобраться с этой удивительной ситуацией.

Напомним, что «Айнтрахт» в итоге по сумме двух матчей переиграл «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Камп Ноу Константин Генич
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