Генич: Я в шоке от количества болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Российский комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале высказался по поводу большого количества фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу» на матче с «Барселоной».

Генич написал, что он просто в шоке от такого внушительного количества болельщиков «Айнтрахта» на ответном матче Лиги Европы с «Барселоной». Комментатор отметил, что представители каталонской команды должны разобраться с этой удивительной ситуацией.

Напомним, что «Айнтрахт» в итоге по сумме двух матчей переиграл «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вест Хэмом».