Роде: «Айнтрахт» выдал блестящий матч

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде поделился с журналистами эмоциями после победы в четвертьфинале Лиги Европы над «Барселоной».

Роде сказал, что он безумно счастлив. Полузащитник отметил, что франкфуртская команда выдала блестящий матч и заслуженно вышла в полуфинал. Себастьян добавил, что ещё десять лет назад «Айнтрахт» выступал во второй Бундеслиге, а теперь команда во второй раз вышла в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты «Айнтрахта» обыграли «Барселону» и вышли в полуфинал, где встретятся с «Вест Хэмом».