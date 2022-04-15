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Тренер «Айнтрахта»: Такие эмоциональные моменты нельзя купить ни за какие деньги

15 Апреля 2022 • 09:21 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился с журналистами своими эмоциями после победы немецкой команды над «Барселоной».

Гласнер сказал, что каждый, кто был на «Камп Ноу», никогда не забудет этот вечер. Оливер отметил, что его футболисты выступили невероятно, хотя в концовке можно было сыграть иначе. Тренер добавил, что такие эмоциональные моменты в футболе нельзя купить ни за какие деньги.

Напомним, что франкфуртская команда обыграла «Барселону» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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