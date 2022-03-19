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Лига Европы

«Барселона» или кто-то другой: Кто выиграет Лигу Европы

19 Марта 2022 • 12:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аталанта
07.04 19:45
Определилась сетка плей-офф Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» на её основании размышляет о фаворитах турнира.

Вне зависимости от жеребьёвки Лиги Европы очевидным фаворитом турнира считается «Барселона». Возможно, это скорее дань имени, с другой стороны, подопечные Хави в последнее время действительно выглядят здорово. И уж точно сам молодой тренер очень хочет выиграть Лигу Европы – это же такая возможность взять трофей в первый год работы на «Камп Ноу»!

При этом путь «Барселоны» к потенциальному финалу будет непростой. Конечно, «Айнтрахт» каталонцы должны пройти. Клуб из Франкфурта не слишком удачно выступает в текущем сезоне, и только что со скрипом прошёл «Бетис», который ниже «блауграны» в чемпионате Испании. Противостояние против «Галатасарая», с одной стороны, показало, что и у «Барселоны» не всё идёт гладко, с другой – продемонстрировало характер команды. Так или иначе, подопечные Хави будут фаворитами в четвертьфинале.

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Однако уже в полуфинале у «Барселоны» могут быть проблемы посерьёзнее. Там их ждёт потенциальный победитель пары «Вест Хэм» – «Лион», в которой англичане кажутся фаворитами. Дэвид Мойес сделал в Лондоне упрямую и тягучую команду, которая может перебороть. Только что «молотобойцы» выбили «Севилью» – главных специалистов по Лиге Европы. «Лион» же в матчах с «Порту» не обошёлся без везения. Французы не так хороши. «Вест Хэм» больше тянет на фаворита и точно будет готов дать бой «Барселоне». Лондонцев не испугаешь большими клубами, а Лига Европы – прекрасный шанс и для завоевания трофея, и для попадания в Лигу чемпионов.

В другой половине плей-офф пары оказались на удивление неравны. С одной стороны – «Брага» и «Рейнджерс», и ни одна из этих команд до финала точно не дойдёт. Кажется, если бы не очный матч, то и в полуфинале никого бы из них не было. С учётом уровня футбола, который они показывают, клубы и так упёрлись в потолок, но благодаря удачной жеребьёвке кто-то из них окажется в 1/2. В другой же паре сетки – «Аталанта» и «Лейпциг». Каждая из этих команд может претендовать на победу в турнире, но кому-то придётся остановиться уже в четвертьфинале. Наверное, бергамаски всё же выглядят большими фаворитами: и по игре, и по составу, и по тренеру «Аталанта» чуть-чуть, но сильнее.

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Финал же Лиги Европы при любом составе будет непредсказуемым. «Барселона» или «Вест Хэм» против «Аталанты» или «Лейпцига» – мы в любом случае увидим разные футбольные философии, при этом все жаждут выиграть трофей. С каталонцами всё ясно, а вот остальные три клуба не избалованы победами в принципе, а уж тем более на европейской арене.

Хотя каталонцы и выглядят фаворитом турнира по имени, но в таких случаях нередко бывает так, что выигрывает кто-то другой. Наверное, для «Аталанты» это всё же лучший шанс выиграть первый большой трофей в истории клуба. Правда, в музее клуба есть кубок сезона 1962/63, но ему там одиноко, да и слишком давняя это история. Сейчас у «Аталанты» один из лучших периодов, и будет слишком обидно завершить его без большой победы. У бергамасков есть всё, чтобы этого добиться.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Аталанта Брага Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг
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