«Айнтрахт» унижает «Барселону» на «Камп Ноу» - уже 3:0 в пользу немцев

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» принимает дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Ответный матч складывается очень неудачно для «Барселоны» - она дважды пропустила в первом тайме, а в середине второй половины игры сербский нападающий Филипп Костич еще раз поразил ворота тер Штегена.

Теперь у «Барселоны» остаются лишь около двадцати пяти минут для того, чтобы спасти свое место в Лиге Европы.

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начался в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция доступна на нашем сайте.