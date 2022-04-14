Тренер «Айнтрахта»: Против «Барселоны» мы должны сыграть хорошо на всех участках поля

Наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался перед ответным четвертьфинальным поединком Лиги Европы с «Барселоной».

Гласнер сказал, что для победы над каталонской командой футболисты «Айнтрахта» должны хорошо сыграть на всех участках поля. Тренер отметил, что немецкая команда, по сравнению с первым матчем, должна улучшить многие аспекты в своей игре. Оливер добавил, что пройти «Барселону» будет очень тяжело, но всё возможно.

Напомним, что в первом поединке между «Айнтрахтом» и «Барселоной» была зафиксирована ничья со счётом 1:1.