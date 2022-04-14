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Тренер «Айнтрахта»: Против «Барселоны» мы должны сыграть хорошо на всех участках поля

14 Апреля 2022 • 13:28 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.35 5.10 8.50
Через 7 ч. 49 мин.

Наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался перед ответным четвертьфинальным поединком Лиги Европы с «Барселоной».

Гласнер сказал, что для победы над каталонской командой футболисты «Айнтрахта» должны хорошо сыграть на всех участках поля. Тренер отметил, что немецкая команда, по сравнению с первым матчем, должна улучшить многие аспекты в своей игре. Оливер добавил, что пройти «Барселону» будет очень тяжело, но всё возможно.

Напомним, что в первом поединке между «Айнтрахтом» и «Барселоной» была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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14.04  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брага 1.77 3.70 4.90
14.04  22:00 Лион ... Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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