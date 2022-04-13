Главный тренер «Айнтрахта» поставил в пример игру «Виляьрреала» перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер заявил, что его команда не собирается в ответном матче в 1/4 финала против «Барселоны» проводить все 90 минут в обороне.

«Наша цель — быть амбициозными. Я не ожидаю, что игра будет сильно отличаться от первой. Обороняться 90 минут невозможно. Наш пример — «Вильярреал», - цитирует тренера AS.

Напомним, первая встреча, которая проходила во Франкфурте и завершилась ничьей со счетом 1:1. На гол Ансгара Кнауффа точным ударом ответил Ферран Торрес.

Ответный матч пройдет завтра, 14 апреля на «Камп Ноу». Начало – в 22:00 мск.