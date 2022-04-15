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Лига Европы

Кройф о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: Всё пошло не так

15 Апреля 2022 • 08:31 Комментировать
Барселона
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Советник президента «Барселоны» Йорди Кройф высказался по поводу вылета каталонской команды из Лиги Европы.

Кройф заявил, что всё пошло не так, как рассчитывали в каталонской команде, так как долгое время «сине-гранатовые» вообще проигрывали со счётом 0:3. Голландский специалист отметил, что «Айнтрахт» очень здорово сыграл, был весьма компактен и дисциплинирован. Йорди добавил, что немецкая команда сейчас на подъёме.

Напомним, что в итоге каталонский клуб уступил «Айнтрахту» со счётом 2:3 и закончил своё выступление в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Йорди Кройф
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