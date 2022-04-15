Кройф о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: Всё пошло не так

Советник президента «Барселоны» Йорди Кройф высказался по поводу вылета каталонской команды из Лиги Европы.

Кройф заявил, что всё пошло не так, как рассчитывали в каталонской команде, так как долгое время «сине-гранатовые» вообще проигрывали со счётом 0:3. Голландский специалист отметил, что «Айнтрахт» очень здорово сыграл, был весьма компактен и дисциплинирован. Йорди добавил, что немецкая команда сейчас на подъёме.

Напомним, что в итоге каталонский клуб уступил «Айнтрахту» со счётом 2:3 и закончил своё выступление в Лиге Европы.