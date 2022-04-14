Депай попал в заявку «Барселоны» на ответный матч с «Айнтрахтом»

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попал в заявку каталонской команды на ответный четвертьфинальный поединок Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

28-летний голландский футболист из-за травмы бедра пропустил последние два матча каталонского клуба. Мемфис не смог сыграть и в первом матче с «Айнтрахтом», который завершился вничью со счётом 1:1. Напомним, что в этом сезоне Депай провёл в Ла Лиге 21 встречу и отметился десятью забитыми мячами.

Ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.