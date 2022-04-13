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Хави заявил, что «Барселона» хочет выиграть Лигу Европы в текущем сезоне

13 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать (1)
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.37 4.90 8.50
14.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави, перед ответным матчем с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы заявил, что «сине-гранатовые» настроены выиграть турнир в нынешнем сезоне.

«Мы обязаны победить и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — приводит слова Хави пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча «Барселона» - «Айнтрахт» пройдет завтра, 14 апреля на «Камп Ноу». Начало – в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Тогда, на гол полузащитника Ансгара Кнауффа, точным ударом ответил Ферран Торрес.


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Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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14.04  19:45 Аталанта ... РБ Лейпциг 2.19 3.50 3.35
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