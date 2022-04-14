«Барселона» пропустила самый ранний гол с пенальти за последние двадцать лет

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Барселона» принимает дома немецкий «Айнтрахт». Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 1:1. Ответный матч начался неудачно для «Барселоны» - гости заработали пенальти и вышли вперед благодаря точному удару Филиппа Костича.

Это был самый ранний гол с пенальти, забитый в ворота «Барселоны» за последние двадцать лет, в эпоху сбора подробных статистических игровых показателей. Причем это касается всех турниров - не только европейских кубков, но и внутренних матчей чемпионата и кубка.

Матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» начался в 22 часа по московскому времени, его онлайн трансляция доступна на нашем сайте.