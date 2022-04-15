Франкфуртский «Айнтрахт» потроллил Месси после игры Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» потроллил Месси после ответной четвертьфинальной игры Лиги Европы против "Барселоны". В официальном аккаунте клуба появился пост, посвященный полузащитнику команды Филипу Костичу с подписью:

"Лучше "десятке", которую когда-либо видел "Камп Ноу".

Первый матч противостояния закончился со счетом 1:1. В ответном матче в "Барселоне" немецкому клубу удалось одержать победу со счетом 3:2 и обеспечить себе выход в полуфинал турнира.

Филип Костич отметился в этой игре двумя голами.