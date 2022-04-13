Эрик Гарсия: «Команда учится вместе с Хави»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия перед ответным поединком четвертьфинального противостояния с франкфуртским «Афнтрахтом» поделился своим мнением об игре клуба.

«Мы видели много изменений с Хави, мы стали более динамичными, мы знаем, как противостоять разным соперникам. Хави многому меня научил в плане игры с мячом и передач. То же самое было и с Пепом. Дело не только во мне, дело в том, что команда учится вместе с Хави. У нас с ним большое будущее», - сказал Гарсия.

Он отметил, что команда прибавил в плане физики.

«Я думаю, что команда улучшилась физически, а также при игре с мячом. Игра в Европе означает, что мы должны хорошо держать мяч и хорошо прессинговать «, - сказал он.