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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия: «Команда учится вместе с Хави»

13 Апреля 2022 • 15:36 Комментировать
Барселона
...
Айнтрахт Фр
1.37 4.90 8.50
14.04 22:00

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия перед ответным поединком четвертьфинального противостояния с франкфуртским «Афнтрахтом» поделился своим мнением об игре клуба.

«Мы видели много изменений с Хави, мы стали более динамичными, мы знаем, как противостоять разным соперникам. Хави многому меня научил в плане игры с мячом и передач. То же самое было и с Пепом. Дело не только во мне, дело в том, что команда учится вместе с Хави. У нас с ним большое будущее», - сказал Гарсия.

Он отметил, что команда прибавил в плане физики.

«Я думаю, что команда улучшилась физически, а также при игре с мячом. Игра в Европе означает, что мы должны хорошо держать мяч и хорошо прессинговать «, - сказал он.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эрик Гарсия
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БАРСЕЛОНА АЙНТРАХТ ФР
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