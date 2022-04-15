Педри получил травму в матче с «Айнтрахтом»

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри получил повреждение в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», тренерский штаб каталонской команды вынужден был в перерыве заменить 19-летнего испанского футболиста, который начал испытывать дискомфорт в задней поверхности бедра. В ближайшее время Педри пройдёт дополнительное обследование.

Напомним, что в итоге каталонский клуб в родных стенах уступил «Айнтрахту» со счётом 2:3 и закончил своё выступление в Лиге Европы.