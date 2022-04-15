Ридле: «Айнтрахт» заслужил эту победу над «Барселоной»

Известный немецкий экс-футболист Карл-Хайнц Ридле высказался по поводу победы «Айнтрахта» над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги Европы.

Ридле сказал, что до этого он никогда не присутствовал на стадионе при такой атмосфере. Экс-игрок отметил, что после третьего гола франкфуртской команды почувствовал, что «Айнтрахт» сможет довести дело до победы. Карл-Хайнц добавил, что «орлы» в полной мере заслужили эту победу над «Барселоной».

Напомним, что команда из Франкфурта на выезде обыграла каталонский клуб со счётом 3:2 и вышла в полуфинал Лиги Европы.