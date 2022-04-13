Хави о Левандовски в «Барселоне»: «Он прекрасный игрок»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналиста о возможном переходе форварда Роберта Левандовски в команду.

«Я отвечу, что Левандовски – прекрасный футболист. Но, я сейчас не готов обсуждать эту тему. Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

Завтра, 14 апреля «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта». Матч запланирован на 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне 32-летний Левандовски сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 47 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 50 млн евро.